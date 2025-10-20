 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США
В Болгарии готовы предоставить самолету Путина воздушный коридор

Переговоры России и США
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Болгария при необходимости готова предоставить воздушный коридор для самолета российского президента Владимира Путина для полета в Будапешт на встречу с Дональдом Трампом, заявил на заседании Совета по международным делам в Люксембурге министр иностранных дел республики Георг Георгиев, передает агентство Blitz.

Глава МИДа отметил, что предоставить условия для беспрепятственного полета логично, так как российский президент направляется в Будапешт на переговоры о достижении мира на Украине.

«Как может состояться встреча, если один из участников не может на нее попасть?» — ответил министр на вопрос журналиста, означает ли вышесказанное, что Болгария предоставит самолету Путина коридор.

Румыния пока не получила официальный запрос о разрешении на пролет российского самолета на объявленный в Будапеште саммит России и США, заявила глава МИД Румынии Оана Цою по прибытии в Люксембург на заседание Совета ЕС, передает газета Adevărul. «До сих пор такой запрос не был отправлен», — уточнила Цою.

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины» в Россию с 24 февраля 2022 года. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС.

Путин назвал МУС «мало уважаемой организацией», которая «не носит универсального характера» и «не является самостоятельной». Он также отметил, что предписание суда можно легко обойти, достаточно подписать межправительственное соглашение.

Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Трампа
Владимир Зеленский

После телефонного разговора 16 октября Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште. Президент США назвал венгерского премьера Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной», а в Кремле отметили, что Венгрия вызывает уважение своей «особой позицией с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов».

По словам Трампа, его встреча с Путиным состоится в течение двух недель. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже». До этого лидеры России и США встречались в августе на Аляске на базе в Анкоридже.

Владимир Путин
Дональд Трамп
