AZAL: самолет с пассажирами аварийно севшего в Пулково борта приземлился в Баку

Пассажиры с аварийно севшего в Пулково рейса прибыли в Баку

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Самолет с пассажирами экстренно севшего в Пулково рейса Санкт-Петербург — Баку приземлился в столице Азербайджана. Об этом сообщает издание Report со ссылкой на пресс-службу авиакомпании AZAL.

Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в 14:24 по бакинскому времени (13:24 мск).

Инцидент с самолетом Airbus A320 авиакомпании AZAL произошел ночью 20 октября. Борт направлялся в Баку, когда запросил посадку в Пулково из-за обнаруженной неисправности стойки шасси. Он приземлился в аэропорту в 3:40 мск.

После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 162 пассажира, никто не пострадал. Из-за выкатившегося судна Пулково на 20 минут приостановило прием и отправку рейсов.

Из-за инцидента AZAL направил в Петербург резервный борт для отправки пассажиров в Баку. Самолет с 112 пассажирами вылетел в столицу Азербайджана в 9:43 мск. По данным Росавиации, 43 человека отказались от перелета.