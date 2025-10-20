 Перейти к основному контенту
Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково

Росавиация: экипаж самолета AZAL узнал о неубранном шасси и вернулся в Пулково
Фото: korenyako / Telegram
Фото: korenyako / Telegram

У экипажа самолета Airbus A320 авиакомпании AZAL, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Баку, появилось сообщение о неубранном шасси, после чего экипаж принял решение о возврате в Пулково. С целью проверки положения шасси экипаж совершил контрольные пролеты над взлетно-посадочной полосой.

Этими и другими подробностями инцидента с самолетом в Пулково поделился представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

По его словам, наземная служба аэропорта подтвердила информацию о неправильном положении левой основной опоры шасси самолета. Кореняко добавил, что после выработки топлива воздушное судно совершило посадку. При пробеге самолет отклонился от оси взлетно-посадочной полосы и незначительно выкатился на грунтовое покрытие.

Ранее СК подтвердил, что причиной аварийной посадки самолета стала техническая неисправность— при взлете не убралась стойка шасси.

СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково
Общество

Представитель Росавиации сообщил, что посадка прошла благополучно, и никто из 162 человек на борту не пострадал. Для обеспечения безопасности полетов аэропорт временно — менее чем на 20 минут — приостановил прием и отправку рейсов, что не повлияло на общее расписание.

Для оперативной высадки 155 пассажиров и семи членов экипажа сотрудники аэропорта предоставили самоходный трап. Все пассажиры были доставлены в терминал около 4:30 мск. По информации аэропорта, обращения за медицинской помощью не поступали, несмотря на присутствие медиков из Пулково на месте события.

После завершения необходимых процедур около 8:00 мск самолет отбуксировали на стоянку. Для продолжения рейса авиакомпания AZAL направила в Санкт-Петербург резервное воздушное судно, которое в 9:43 мск с 112 пассажирами на борту вылетело из аэропорта Пулково в Баку. Как отмечает Кореняко, остальные пассажиры от перелета отказались.

