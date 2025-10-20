 Перейти к основному контенту
Общество
0

Росавиация рассказала об отказавшихся от полета в Баку после ЧП в Пулково

От перелета в Баку отказались 43 пассажира аварийно севшего в Пулково самолета
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Более трети пассажиров самолета на рейсе Санкт-Петербург — Баку, который совершил экстренную посадку в Пулково и выкатился за пределы ВПП, отказались от перелета в Баку. Об этом сообщили в Росавиации.

После инцидента авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZA), которой принадлежит аварийно севший борт, направила в Санкт-Петербург резервный самолет. По данным ведомства, в Баку в результате вылетели только 112 из 155 пассажиров.

Круживший над Петербургом самолет AZAL выкатился за полосу при посадке
Общество

Инцидент с пассажирским лайнером AZAL произошел в ночь на 20 октября. Тот сначала кружил в небе, а затем сел в аэропорту вылета. Во время пробега после приземления самолет частично выкатился на грунт. Аэропорт на 20 минут приостанавливал прием и отправку рейсов.

Для высадки пассажиров и экипажа Пулково предоставил самоходный трап, и к 4:30 мск все были доставлены в терминал. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность: при взлете не убралась стойка шасси.

