Общество⁠,
0

Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram
Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Баку, который совершил аварийную посадку в Пулково, вылетели в столицу Азербайджана, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«В 9:43 пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом», — сказано в публикации.

Инцидент с пассажирским лайнером «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) произошел в ночь на 20 октября. В Следственном комитете рассказали, что аварийная посадка была вызвана технической неисправностью — при взлете из Пулково не убралась стойка шасси, поэтому борт сначала кружил в небе, а затем сел в аэропорту вылета.

СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково
Общество

После посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет, воздушное судно также без повреждений. Из-за того, что борт выкатился за полосу, аэропорт Пулково на 20 минут приостанавливал прием и отправку рейсов.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Самолеты Азербайджан Пулково Санкт-Петербург прокуратура
