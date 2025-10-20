Круживший над Петербургом самолет AZAL выкатился за полосу при посадке

Самолет, совершивший экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба аэропорта.

В результате инцидента никто не пострадал. К самолету уже направили службы Пулково, сообщает «Интерфакс». По его информации, экстренную посадку совершил лайнер «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

Обстановку на борту собеседник агентства из компетентных служб аэропорта назвал спокойной, экипаж от эвакуации по аварийным трапам не просил. Из-за того, что борт выкатился за полосу, Пулково на 20 минут приостановил прием и не отправку рейсов.

Борт AZAL направлялся в Баку, когда запросил посадку в Пулково из-за обнаруженной неисправности стойки шасси. Самолет успешно приземлился в 03:40 мск. До этого он некоторое время кружил над Санкт-Петербургом.

