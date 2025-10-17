Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита

Каролин Ливитт (Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На вопрос корреспондента HuffPost, почему следующая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Будапеште, высокопоставленные чиновники Белого дома ответили: «Ваша мама», передает издание.

«Кто выбрал Будапешт местом для встречи?» — спросил журналист. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ему сказала: «Это сделала ваша мама», а через некоторое время директор по коммуникациям Стивен Чунг повторил ее шутку, общаясь с журналистами.

После того как корреспондент спросил Левитт, считает ли она свой ответ смешным, пресс-секретарь ответила: «Мне смешно, что вы (HuffPost. — РБК) вообще считаете себя изданием». Левитт назвала журналиста «крайне левым писакой, которого никто не воспринимает всерьез», и попросила больше не присылать «бредовых» вопросов.

Трамп неоднократно критиковал либеральные американские СМИ «за несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов». Например, в августе он назвал телеканалы NBC и ABC«двумя худшими и самыми предвзятыми в истории». «В 97% случаях показывают обо мне негативные новости», — подчеркнул он. Перед встречей с Путиным на Аляске в августе Трамп заявил, что «нечестные СМИ» подключились к освещению саммита. По словам американского лидера, издания, о которых он говорит, «постоянно цитируют уволенных неудачников и совсем тупых людей».

Путин и Трамп созвонились накануне и договорились о второй личной встрече (первая прошла на Аляске). Белый дом надеется, что во встрече в Будапеште может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит пройдет в Будапеште. Кремль ранее сообщал, что место предложила американская сторона.

Венгрия как страна и ЕС, и НАТО занимает особую суверенную позицию, это вызывает уважение, пояснил выбор места пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.