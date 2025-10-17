 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита

Сюжет
Переговоры России и США
Каролин Ливитт
Каролин Ливитт (Фото: Francis Chung / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

На вопрос корреспондента HuffPost, почему следующая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Будапеште, высокопоставленные чиновники Белого дома ответили: «Ваша мама», передает издание.

«Кто выбрал Будапешт местом для встречи?» — спросил журналист. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ему сказала: «Это сделала ваша мама», а через некоторое время директор по коммуникациям Стивен Чунг повторил ее шутку, общаясь с журналистами.

После того как корреспондент спросил Левитт, считает ли она свой ответ смешным, пресс-секретарь ответила: «Мне смешно, что вы (HuffPost. — РБК) вообще считаете себя изданием». Левитт назвала журналиста «крайне левым писакой, которого никто не воспринимает всерьез», и попросила больше не присылать «бредовых» вопросов.

Трамп неоднократно критиковал либеральные американские СМИ «за несправедливое освещение республиканцев и/или консерваторов». Например, в августе он назвал телеканалы NBC и ABC«двумя худшими и самыми предвзятыми в истории». «В 97% случаях показывают обо мне негативные новости», — подчеркнул он.

Перед встречей с Путиным на Аляске в августе Трамп заявил, что «нечестные СМИ» подключились к освещению саммита. По словам американского лидера, издания, о которых он говорит, «постоянно цитируют уволенных неудачников и совсем тупых людей».

Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска
Политика
Мыс Дежнева

Путин и Трамп созвонились накануне и договорились о второй личной встрече (первая прошла на Аляске). Белый дом надеется, что во встрече в Будапеште может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит пройдет в Будапеште. Кремль ранее сообщал, что место предложила американская сторона.

Венгрия как страна и ЕС, и НАТО занимает особую суверенную позицию, это вызывает уважение, пояснил выбор места пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Белый дом Кэролайн Левитт Дональд Трамп Владимир Путин Венгрия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
