МИД на фоне заявлений Трампа сообщил о продолжении поставок нефти в Индию

Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Экспорт российской нефти в Индию продолжается несмотря на слова президента США о намерении Индии прекратить закупку сырья. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Все продолжается», — сказал дипломат в ответ на вопрос о ситуации с нефтью для Индии на фоне новых заявлений из Вашингтона.

Ранее в беседе с журналистами на борту Air Force One американский президент Дональд Трамп заявил, что если Нью-Дели не прекратит закупать российскую нефть, то продолжит платить «огромные пошлины».

Трамп ранее заявил, что индийский премьер Нарендра Моди по тебефону пообещал ему прекратить закупку нефти у Москвы.

Позднее МИД Индии заявил, что там ничего не знают об этой телефонной беседе. Ведомство также отметило, что Индия считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок энергоресурсов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва ориентируется на официальные заявления из Нью-Дели.

С конца августа 2025 года в отношении Индии действует дополнительная американская 25-процентная пошлина из-за того, что страна закупает российскую нефть. С ее учетом общая пошлина на экспортируемые в США индийские товары достигла 50%.