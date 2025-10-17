 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Трамп объявил о прекращении закупок Индией российской нефти

Сюжет
Война санкций
Дональд Трамп на встрече&nbsp;Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США,&nbsp; 17 октября 2025 года
Дональд Трамп на встрече Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США,  17 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Индия перестанет покупать российскую нефть, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция встречи доступна на YouТube-канале Белого дома.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже сократили закупки и более или менее остановились», — подчеркнул Трамп.

Также он оценил закупки российской нефти Венгрией: республиканец признал, что эта страна не имеет возможности отказаться от российской нефти из-за своего географического положения. «Я говорил с очень замечательным лидером Венгрии [Виктором Орбаном], и вы знаете, им очень трудно добывать нефть. Я понимаю его. Венгрия находится в очень интересном положении, потому что у них не может быть портов. Вы знаете, они окружены сушей. Так что посмотрим, что там будет», — сказал он.

Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому российский нефтепровод «Дружба» является единственной альтернативой поставок нефти для страны.

Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии
Политика
Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года

Ранее в этот же день Reuters со ссылкой на источники в сфере торговли сообщил, что два индийских нефтеперерабатывающих завода впервые приобрели 4 млн барр. сырой нефти в южноамериканской Гайане у компании ExxonMobil.

США неоднократно требовали от Индии прекращения закупок нефти из России. Страна занимает второе место по закупкам российской нефти после Китая.

В ночь на 16 октября республиканец заявил об обещании индийского премьер-министра Нарендры Моди больше не покупать нефть у России. После высказывания Трампа в МИД Индии назвали защиту интересов своих потребителей приоритетной задачей «в условиях нестабильной энергетической ситуации».

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд.

Трамп также требует от стран Европы прекратить импорт российских энергоносителей.

Кремль называет требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, незаконными угрозами.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Индия нефть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
