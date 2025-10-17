Трамп объявил о прекращении закупок Индией российской нефти
Индия перестанет покупать российскую нефть, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция встречи доступна на YouТube-канале Белого дома.
«Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже сократили закупки и более или менее остановились», — подчеркнул Трамп.
Также он оценил закупки российской нефти Венгрией: республиканец признал, что эта страна не имеет возможности отказаться от российской нефти из-за своего географического положения. «Я говорил с очень замечательным лидером Венгрии [Виктором Орбаном], и вы знаете, им очень трудно добывать нефть. Я понимаю его. Венгрия находится в очень интересном положении, потому что у них не может быть портов. Вы знаете, они окружены сушей. Так что посмотрим, что там будет», — сказал он.
Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому российский нефтепровод «Дружба» является единственной альтернативой поставок нефти для страны.
Ранее в этот же день Reuters со ссылкой на источники в сфере торговли сообщил, что два индийских нефтеперерабатывающих завода впервые приобрели 4 млн барр. сырой нефти в южноамериканской Гайане у компании ExxonMobil.
США неоднократно требовали от Индии прекращения закупок нефти из России. Страна занимает второе место по закупкам российской нефти после Китая.
В ночь на 16 октября республиканец заявил об обещании индийского премьер-министра Нарендры Моди больше не покупать нефть у России. После высказывания Трампа в МИД Индии назвали защиту интересов своих потребителей приоритетной задачей «в условиях нестабильной энергетической ситуации».
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд.
Трамп также требует от стран Европы прекратить импорт российских энергоносителей.
Кремль называет требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, незаконными угрозами.
