Трамп объявил о прекращении закупок Индией российской нефти

Дональд Трамп на встрече Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Индия перестанет покупать российскую нефть, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Вашингтоне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трансляция встречи доступна на YouТube-канале Белого дома.

«Индия больше не будет покупать российскую нефть. Они уже сократили закупки и более или менее остановились», — подчеркнул Трамп.

Также он оценил закупки российской нефти Венгрией: республиканец признал, что эта страна не имеет возможности отказаться от российской нефти из-за своего географического положения. «Я говорил с очень замечательным лидером Венгрии [Виктором Орбаном], и вы знаете, им очень трудно добывать нефть. Я понимаю его. Венгрия находится в очень интересном положении, потому что у них не может быть портов. Вы знаете, они окружены сушей. Так что посмотрим, что там будет», — сказал он.

Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому российский нефтепровод «Дружба» является единственной альтернативой поставок нефти для страны.

Ранее в этот же день Reuters со ссылкой на источники в сфере торговли сообщил, что два индийских нефтеперерабатывающих завода впервые приобрели 4 млн барр. сырой нефти в южноамериканской Гайане у компании ExxonMobil.

США неоднократно требовали от Индии прекращения закупок нефти из России. Страна занимает второе место по закупкам российской нефти после Китая.

В ночь на 16 октября республиканец заявил об обещании индийского премьер-министра Нарендры Моди больше не покупать нефть у России. После высказывания Трампа в МИД Индии назвали защиту интересов своих потребителей приоритетной задачей «в условиях нестабильной энергетической ситуации».

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд.

Трамп также требует от стран Европы прекратить импорт российских энергоносителей.

Кремль называет требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, незаконными угрозами.