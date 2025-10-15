 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Трамп заявил об обещании Моди не покупать нефть у России

Сюжет
Война санкций
В Индии неоднократно заявляли, что не планируют отказываться от энергоресурсов из России и будут дальше закупать у страны нефть. Трамп добавил, что теперь он намерен принудить к этому же Китай

Индийский премьер Нарендра Моди пообещал, что Индия больше не будет покупать российскую нефть, утверждает американский президент Дональд Трамп.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — сказал он.

США отказались считать нефть России «краеугольным камнем» экономики Индии
Политика
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Трамп в начале августа объявил о введении дополнительной 25-процентной пошлины для Индии, в результате чего общая пошлина на экспортируемые в Штаты индийские товары достигла 50%. Он объяснил эти меры тем, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России».

В начале сентября министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что страна будет продолжать покупать российскую нефть, исходя из собственных экономических интересов, несмотря на давление Вашингтона. Чуть ранее президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани также сказал, что Индия не планирует сильно сокращать импорт российской нефти.

В конце того же месяца Bloomberg написал, что Индия готова сократить импорт российской нефти при условии снятия американских санкций с двух других поставщиков — Ирана и Венесуэлы.

Президент России Владимир Путин заявил 2 октября, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб, согласно различным оценкам, в размере $9–10 млрд. При этом если Нью-Дели продолжит закупать российскиую нефть, то США введут высокие пошлины, заметил президент. «И это тоже будет ущерб. Какой он будет? Такой же. Тогда зачем отказываться?» — отметил Путин.

В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.

Дональд Трамп Нарендра Моди Индия США Россия нефть
