Политика⁠,
0

Трамп опроверг дискуссии с Украиной насчет уступки территорий

Президент США Дональд Трамп опроверг, что обсуждал с украинскими представителями возможные уступки территорий Киевом. Об этом он сообщил

Трамп встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября. После встречи газета The Washington Post сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этих переговорах настаивал на уступке Донбасса России, отмечая, что регион в основном русскоязычный.

По данным газеты, полного отказа Украины от Донбасса в качестве условия прекращения огня потребовал президент России Владимир Путин, когда говорил с Трампом по телефону 16 октября.

WP сообщила о давлении Уиткоффа на Киев насчет уступки Донбасса
Политика
Стив Уиткофф

О том, что Зеленского к уступке России ряда территорий подталкивал и сам Трамп, также сообщал Reuters. По данным издания, а также газеты Financial Times, встреча выдалась напряженной.

Материал дополняется

