Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп допустил, что Украина потеряет часть территорий после конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Трампа, в рамках урегулирования Путин «что-то возьмет», поскольку «уже завоевал определенную собственность». Москва подчеркивала, что не будет обсуждать обмен своих территорий. Киев настаивает, что ничего не будет дарить
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп, рассуждая о территориальных уступках в рамках урегулирования боевых действий на Украине, заявил, что в результате президенту России Владимиру Путину удастся «что-то забрать». Такое мнение он озвучил в эфире программы Sunday Morning Futures на телеканале Fox News.

Ведущая Мария Бартиромо спросила президента США, было ли у него ощущение, что Путин готов к идее прекращения военного конфликта, но «без изъятия значительной собственности у Украины». «Что ж, он что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность», — ответил Трамп.

Вместе с тем Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что ему удастся добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. «Я думаю, мы сможем добиться успеха с Россией. Это непросто <…> Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли, я надеюсь, у нас все получится», — сказал он.

WP узнала о требовании Путина по Украине в разговоре с Трампом
Политика
Владимир Путин

The Washington Post писала, что во время последнего телефонного разговора с Трампом российский президент потребовал отказа украинской стороны от контроля над территориями ДНР. Взамен, по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По информации издания, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

На следующий день после телефонного разговора, 17 октября, Трамп в Вашингтоне встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как писал Axios, украинский лидер настаивал на поставках ракет Tomahawk, но Трамп не проявил гибкости в данном вопросе. Позднее Зеленский заявил, что Украина ничего не будет дарить России.

В Кремле подчеркивали, что российская сторона никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Глава МИД России Сергей Лавров утверждал, что у Москвы никогда не было цели «захватить» какие-то территории — «ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию». По словам Лаврова, целью было «защитить русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, открывали эти земли и проливали за них кровь».

