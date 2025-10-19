 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу встречался с американским президентом в Вашингтоне, заявил, что Украина ничего не будет дарить России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зеленский также обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.

The Washington Post писала, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал от украинской стороны отказа от контроля над территориями ДНР. Взамен по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По данным газеты, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, телефонный разговор Трампа и Путина состоялся днем ранее. После беседы с Зеленским в Вашингтоне президент США написал в Truth Social, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп. Зеленский согласился с его тезисом, что нужно «остановиться».

AP узнало о разочаровании украинцев встречей Трампа и Зеленского
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

В начале августа Украина заявляла, что поддерживает полное и немедленное прекращение огня, а не частичное перемирие с Россией в воздушном пространстве. По его словам, Киев пробовал много разных форматов прекращения огня. Москва также неоднократно выступала с подобными инициативами. Так, в августе, Bloomberg и The Economist писали, что Россия рассматривает возможность ограниченного воздушного перемирия с Украиной, а также на море.

В середине августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова прийти к скорейшему завершению конфликта на Украине. По его мнению, быстрее всего прийти к нему получится при содействии Трампа. На пресс-конференции после встречи лидеров на Аляске он также подчеркнул, что украинский конфликт мог бы не начаться, если бы Дональд Трамп остался президентом США после выборов 2020 года.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
Владимир Зеленский Россия Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский раскрыл ответ Трампа насчет Tomahawk на встрече в Белом доме
Политика
Вэнс оценил бело-сине-красный галстук Хегсета на встрече с Зеленским
Политика
Мерц раскрыл, что сказал ему Зеленский после встречи с Трампом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
8 самых дерзких краж драгоценностей из музеев Общество, 15:30
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Зеленский заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России Политика, 15:17
Экс-директор Пушкинского музея связала ограбление Лувра с разгильдяйством Общество, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Близ Лувра после ограбления нашли сломанную корону супруги Наполеона III Общество, 14:52
Германия отозвала посла в Тбилиси из-за обвинений во вмешательстве Политика, 14:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Защитнику ЦСКА сломали нос в дерби с «Локомотивом» Спорт, 14:43
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Лувр ограбили за семь минут Общество, 14:31
Число отравившихся в Бурятии выросло до 49 Общество, 14:28
Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной в финале крупного турнира Спорт, 14:24
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Прокуратура Франции начала расследование по факту ограбления Лувра Общество, 14:08