Зеленский заявил, что Украина «ничего не будет дарить» России

Владимир Зеленский (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу встречался с американским президентом в Вашингтоне, заявил, что Украина ничего не будет дарить России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зеленский также обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.

The Washington Post писала, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал от украинской стороны отказа от контроля над территориями ДНР. Взамен по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По данным газеты, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Зеленский и Трамп встретились в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, телефонный разговор Трампа и Путина состоялся днем ранее. После беседы с Зеленским в Вашингтоне президент США написал в Truth Social, что стороны конфликта «должны остановиться там, где они есть». «Пусть обе одержат победу, пусть история рассудит!» — отметил Трамп. Зеленский согласился с его тезисом, что нужно «остановиться».

В начале августа Украина заявляла, что поддерживает полное и немедленное прекращение огня, а не частичное перемирие с Россией в воздушном пространстве. По его словам, Киев пробовал много разных форматов прекращения огня. Москва также неоднократно выступала с подобными инициативами. Так, в августе, Bloomberg и The Economist писали, что Россия рассматривает возможность ограниченного воздушного перемирия с Украиной, а также на море.

В середине августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова прийти к скорейшему завершению конфликта на Украине. По его мнению, быстрее всего прийти к нему получится при содействии Трампа. На пресс-конференции после встречи лидеров на Аляске он также подчеркнул, что украинский конфликт мог бы не начаться, если бы Дональд Трамп остался президентом США после выборов 2020 года.