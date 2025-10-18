 Перейти к основному контенту
Политика
0

В МВД рассказали, сколько россиян из-за рубежа решили переехать в Россию

Более 12 тыс. проживающих за рубежом россиян подали заявки о переезде в Россию
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В 2025 году более 12 тыс. россиян, проживающих за рубежом, подали заявления о переезде в Россию по государственной программе, сообщили в миграционной службе МВД.

«Всего в этом году с заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, обратились 12 500 человек», — говорится в сообщении.

Днем ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что с начала года из прибалтийских республик в страну прибыли более 1,4 тыс. человек, и призвал соотечественников переезжать в Псковскую область, а не дожидаться депортации. Заявление он сделал на фоне появления угрозы депортации около 800 россиян из соседней Латвии.

Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии
Политика
Фото:SCELERATOR / Shutterstock

10 октября Politico сообщило о том, что Рига предписала 841 гражданину России уехать из Латвии до 13 октября, в противном случае их депортируют. Согласно изданию, предписание покинуть страну принято на основе закона об иммиграции.

Его актуальная редакция требует от российских граждан подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Новые правила коснулись около 30 тыс. россиян. Большинство из них требования выполнили, около 2,6 тыс. граждан России покинули Латвию, но более 800 человек не смогли вовремя подать необходимые документы.

В Госдуме предложили подготовить меры поддержки для россиян, которых ранее депортировали из Латвии. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство разработало комплекс мер по оказанию помощи более чем 800 соотечественникам, которых планировала депортировать Латвия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия латышских властей подпадают под понятие «нацизм».

Авторы
Теги
Александра Озерова
переселение соотечественников россияне МВД программа переселения соотечественников
