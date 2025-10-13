Захарова отреагировала на планы Латвии по депортации россиян

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Действия властей Латвии, пригрозивших депортировать 841 российского гражданина, которые не смогли подтвердить знание латышского языка, подпадают под понятие нацизм, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нацизм», — сказала она журналистам в ответ на просьбу прокомментировать решение властей Латвии.

Предписание покинуть Латвию связано с ужесточением закона об иммиграции после начала конфликта на Украине в 2022 году. Он требует от российских граждан подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.

Всего новые правила коснулись около 30 тыс. россиян, большинство из них требования выполнили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что депортируемые из Латвии россияне могут вернуться на родину и «построить свою жизнь здесь».