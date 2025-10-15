В Думе предложили помочь депортируемым из Латвии россиянам

Фото: Андрей Любимов / РБК

Депутаты предложили подготовить меры поддержки для россиян, которых ранее депортировали из Латвии, следует из постановления, опубликованного на сайте Думы.

Документ предлагает оценить ресурсы для переселения граждан России из Латвии. Также предлагается предусмотреть финансирование расходов на прием, размещение и адаптацию переселенных граждан и рассмотреть ответные меры, включая экономические. Кроме того, проект предусматривает поддержку исков депортируемых россиян.

В заявлении «О недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан» говорится, что к ситуации привели поправки к латвийскому закону об иммиграции, из-за которых 841 гражданина России лишили вида на жительство «в духе нацистских подходов». Эти меры названы дискриминационными.

«Факты вопиющего нарушения фундаментальных прав и свобод русскоязычного населения Латвии не будут оставлены без внимания, а депортируемым гражданам Российской Федерации будут предоставлены все необходимые меры поддержки на исторической Родине», — говорится в документе.

Ранее, 10 октября, издание Politico сообщило о 841 россиянине, которым Рига предписала покинуть Латвию до 13 октября . Такая мера связана с законом об иммиграции, который был ужесточен с начала конфликта России и Украины.

Согласно его актуальной редакции, российские граждане должны подать заявление на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне A2 и пройти проверку безопасности и биографических данных до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране. Эти требования коснулись около 30 тыс. россиян, из которых более 800 не смогли вовремя подать необходимые документы.

Вскоре, 14 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщения о риске депортации настоящим нацизмом и варварством «в отношении престарелых и часто больных людей».