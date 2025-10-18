Уиткофф заявил, что чувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф почувствовали себя преданными, когда Израиль ударил по Катару во время мирных переговоров. Об этом Уиткофф заявил в интервью CBS.

Кушнер и Уиткофф являются двумя ключевыми переговорщиками Трампа в процессе достижения перемирия между Израилем и ХАМАС, отметил телеканал.

Уиткофф узнал об ударе утром следовавшего после удара дня из заявления самого Израиля. Трамп тогда подчеркнул, что нанести удар было решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а не его решением.

«Я думаю, что и Джаред, и я… просто почувствовали себя немного преданными», — сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что удар Израиля по Катару затруднил переговоры, поскольку Катар был связующим звеном между переговорщиками и ХАМАС. «Мы потеряли доверие Катара. В результате ХАМАС ушел в подполье, и связаться с ними стало крайне сложно», — отметил Уиткофф.

Израиль ударил по Дохе 9 сентября. ЦАХАЛ заявила, что удар был нанесен по членам ХАМАС, которые руководили операциями во время нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года. Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани назвал удар актом государственного терроризма. Он также счел, что действия правительства Израиля и Нетаньяху «убили» надежду на освобождение заложников в секторе Газа.

Позже WSJ сообщила, что Трамп провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху из-за ударов по штабу ХАМАС в Дохе. Он был возмущен из-за удара по территории близкого союзника США и назвал атаку неразумной. В конце сентября Нетаньяху вновь подчеркнул, что целью удара Израиля по Катару был ХАМАС и «ничего больше».

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС было подписано 9 октября в Шарм-эш-Шейхе. В ночь на 10 октября оно вступило в силу.