Уиткофф заявил, что чувствовал себя преданным после удара Израиля по Дохе

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф
Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф почувствовали себя преданными, когда Израиль ударил по Катару во время мирных переговоров. Об этом Уиткофф заявил в интервью CBS.

Кушнер и Уиткофф являются двумя ключевыми переговорщиками Трампа в процессе достижения перемирия между Израилем и ХАМАС, отметил телеканал.

Уиткофф узнал об ударе утром следовавшего после удара дня из заявления самого Израиля. Трамп тогда подчеркнул, что нанести удар было решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а не его решением.

«Я думаю, что и Джаред, и я… просто почувствовали себя немного преданными», — сказал Уиткофф.

Он подчеркнул, что удар Израиля по Катару затруднил переговоры, поскольку Катар был связующим звеном между переговорщиками и ХАМАС. «Мы потеряли доверие Катара. В результате ХАМАС ушел в подполье, и связаться с ними стало крайне сложно», — отметил Уиткофф.

Израиль получил от ХАМАС еще одно тело погибшего заложника
Политика

Израиль ударил по Дохе 9 сентября. ЦАХАЛ заявила, что удар был нанесен по членам ХАМАС, которые руководили операциями во время нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года. Премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани назвал удар актом государственного терроризма. Он также счел, что действия правительства Израиля и Нетаньяху «убили» надежду на освобождение заложников в секторе Газа.

Позже WSJ сообщила, что Трамп провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху из-за ударов по штабу ХАМАС в Дохе. Он был возмущен из-за удара по территории близкого союзника США и назвал атаку неразумной. В конце сентября Нетаньяху вновь подчеркнул, что целью удара Израиля по Катару был ХАМАС и «ничего больше».

Соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС было подписано 9 октября в Шарм-эш-Шейхе. В ночь на 10 октября оно вступило в силу.

Софья Полковникова
Дональд Трамп Джаред Кушнер Стив Уиткофф Израиль Катар Доха
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
