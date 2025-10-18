 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Израиль получил от ХАМАС еще одно тело погибшего заложника

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Гроб с телом погибшего заложника, сопровождаемый военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пересек границу государства и теперь направляется в Национальный институт судебной медицины, где пройдет процедура опознания, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Политика
Фото:Исраэль Кац (Chip Somodevilla / Getty Images)

ХАМАС 13 октября освободил и передал Израилю всех остававшихся в живых заложников. Договоренность была достигнута в рамках плана урегулирования конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

В ночь на 15 октября Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС передал четыре гроба с останками заложников. В ночь на 16 октября передали еще два тела.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Минаева
Израиль ЦАХАЛ заложники ХАМАС
Материалы по теме
Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением в случае продолжения казней в Газе
Политика
Нетаньяху встретился с четырьмя освобожденными заложниками
Политика
В Израиле подготовят «план разгрома ХАМАС», если война вспыхнет вновь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Израиль получил от ХАМАС еще одно тело погибшего заложника Политика, 02:20
Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и душевной» Политика, 02:07
Солнце за несколько часов сожгло две кометы Технологии и медиа, 01:59
Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште Политика, 01:57
Власти Башкирии сообщили, что двое остаются под завалами после взрыва Общество, 01:27
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В аэропорту Сочи приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01:26
Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников Политика, 00:20
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский Политика, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией Политика, 00:04