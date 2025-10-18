Израиль получил от ХАМАС еще одно тело погибшего заложника

Гроб с телом погибшего заложника, сопровождаемый военнослужащими Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пересек границу государства и теперь направляется в Национальный институт судебной медицины, где пройдет процедура опознания, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

ХАМАС 13 октября освободил и передал Израилю всех остававшихся в живых заложников. Договоренность была достигнута в рамках плана урегулирования конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

В ночь на 15 октября Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС передал четыре гроба с останками заложников. В ночь на 16 октября передали еще два тела.