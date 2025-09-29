 Перейти к основному контенту
0

Нетаньяху сравнил удар по Катару с операцией США против бен Ладена

Израиль напал не на Катар, а на ХАМАС, также как и США атаковали не Пакистан, а бен Ладена в 2011 году, заявил Нетаньяху

Целью удара Израиля по Катару в начале сентября был ХАМАС, и «ничего больше», заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News.

Так он ответил на вопрос, была ли атака на столицу Катара Доху оправданной, с учетом того, что вызвала резкую критику ряда стран, но не привела к заявленной цели — убийству лидеров палестинского движения.

«США и любая уважающая себя страна не даст поблажек террористам. Мы напали не на Катар, так же как вы напали не на Пакистан, когда уничтожали бен Ладена. Вы атаковали бен Ладена, а не на Пакистан», — заявил израильский премьер. Соединенные Штаты активизировали поиски лидера «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической и запрещена) Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября 2001 года. В начале мая 2011-го он был убит в ходе операции американских спецслужб на окраине городе Аббаттабад в 100 км от Исламабада.

Bloomberg рассказал о политических последствиях удара ЦАХАЛ по Катару
Политика
Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Комментируя данные о том, что в плане президента США Дональда Трампа об урегулировании в секторе Газа есть пункт о запрете на удары Израиля по Катару в будущем, Нетаньяху заявил: «Я думаю, мы сможем прийти к соглашению по этому вопросу».

Катар был одной из ключевых площадок и посреднических стран в переговорном процессе между Израилем и ХАМАС наряду с Египтом и США. В день, когда израильские военные атаковали Доху, должен был состояться очередной раунд переговоров. После удара Катар решил приостановить посреднические усилия и потребовал извинений от Израиля для их возобновления.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джассим Аль Тани счел действия Израиля предательством и «государственным терроризмом». Катарский МИД назвал безрассудными слова Нетаньяху, обвинившего Катар в «укрывательстве террористов».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

