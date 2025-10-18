Захарова обвинила Рютте в «пропаганде» после его шутки про Lada

Захарова обвинила Рютте в пропаганде войны после его шутки про Lada

Генсек НАТО Марк Рютте делает громкие заявления с целью «пропаганды войны», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Царьград».

«Относительно Рютте. Ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию. Почему Lada, почему стиральная машина? Это же не понятно никому в Европейском Союзе. <...> Для чего это сделано? У него поставлена задача — быть пропагандистом войны и пропагандистом, ориентированным на Россию», — отметила Захарова.

Ранее, 14 октября, говоря о закупках европейскими странами американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, Рютте заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя]: утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

На следующий день Рютте пошутил, что президент России Владимир Путин следит за его заявлениями. Он отказался раскрыть подробности тесного сотрудничества альянса с Молдавией, ссылаясь на то, что его выступления слушают в Кремле.

«Я знаю, что Владимир Путин слушает то, что я говорю, и я не хочу его слишком осведомлять», — сказал Рютте с улыбкой на лице.