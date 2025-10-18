 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова обвинила Рютте в «пропаганде» после его шутки про Lada

Захарова обвинила Рютте в пропаганде войны после его шутки про Lada
Сюжет
Военная операция на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте делает громкие заявления с целью «пропаганды войны», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Царьград».

«Относительно Рютте. Ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию. Почему Lada, почему стиральная машина? Это же не понятно никому в Европейском Союзе. <...> Для чего это сделано? У него поставлена задача — быть пропагандистом войны и пропагандистом, ориентированным на Россию», — отметила Захарова.

Песков словами «ничего не знает» ответил на речь Рютте о военных России
Политика
Дмитрий Песков

Ранее, 14 октября, говоря о закупках европейскими странами американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, Рютте заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя]: утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

На следующий день Рютте пошутил, что президент России Владимир Путин следит за его заявлениями. Он отказался раскрыть подробности тесного сотрудничества альянса с Молдавией, ссылаясь на то, что его выступления слушают в Кремле.

«Я знаю, что Владимир Путин слушает то, что я говорю, и я не хочу его слишком осведомлять», — сказал Рютте с улыбкой на лице.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Мария Захарова МИД НАТО Марк Рютте
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова отреагировала на шутку Рютте про автомобиль Lada и холодильник
Политика
Fox узнал, что Рютте повысил голос в споре о пролете российских МиГ-31
Политика
Рютте пообещал непрерывный поток американского оружия на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Москвичам пообещали пасмурный день и небольшие дожди Общество, 07:05
Белый дом заявил о надежде на «новый рассвет» в конфликте на Украине Политика, 06:52
В ВСУ сообщили о вынужденном применении ЗРК над городами Политика, 06:48
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене Общество, 06:04
Захарова обвинила Рютте в «пропаганде» после его шутки про Lada Политика, 06:01
CNN объяснил отказ Трампа передавать Киеву дальнобойные ракеты Политика, 05:55
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Над Воронежем отразили атаку дронов Политика, 05:25
Axios описал встречу с Зеленским: «никто не кричал, но Трамп был жестким» Политика, 05:22
Чиновника из Калининграда задержали за мошенничество при покупке скамеек Политика, 04:56
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Bloomberg сообщил о требовании МВФ от Украины девальвировать гривну Экономика, 04:39
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, прервав антирекордную серию Спорт, 04:27
На запасные аэродромы ушло 5 рейсов на фоне ограничений в аэропорту Сочи Политика, 04:02