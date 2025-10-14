Рютте прокомментировал поставки F-35 анекдотом про Lada и холодильник

 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Европейским странам, которые заказали F-35 и Patriot, приходится долго ждать поставок из-за недостаточного темпа производства, заявил Рютте и напомнил советский анекдот про машину и холодильник. Похожий анекдот рассказывал Рейган

Video

Нарастить темпы оборонного производства нужно не только странам Европы, но и США, сейчас они недостаточны, заявил генсек НАТО Марк Рютте на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне. 

Рютте указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, и выразил надежду, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.

Говоря о закупках европейскими странами американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, генсек НАТО заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя] — утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

По словам генсека, анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot».

Немного иначе этот анекдот рассказывал 40-й президент США Рональд Рейган:

«В СССР, чтобы купить автомобиль, надо десять лет про­стоять в очереди. И вот покупатель прихо­дит, вносит аванс, и служащий ему говорит:
— Все, приходите за вашей машиной через десять лет.
— Утром или днем?
— Это же через десять лет, какая разница?
— Да утром ко мне придет сантехник».

Минувшим летом Рютте уже говорил, что заказанная любым членом альянса система Patriot будет поставлена только через десять лет. «Утром или днем? Какая разница? Потому что днем прибудут F-35. Таково нынешнее положение дел», — сетовал он.

Страны Европы в три раза ускорили расширение оборонных заводов
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

После саммита в Гааге в июне страны НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году довести совокупные оборонные траты до 5% ВВП. Новая планка включает 3,5% на «основные оборонные потребности» и еще 1,5% — на иные «связанные с обороной» расходы.

По оценкам, которые приводил Bloomberg, больше всех в процентном отношении в этом году на оборонные нужды потратят среди стран Европы Польша (4,48%), Литва (4%), Латвия (3,73%), Эстония (3,38%), Норвегия (3,35%).

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Марк Рютте НАТО F-35 Patriot
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
