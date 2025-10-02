Fox узнал, что Рютте повысил голос в споре о пролете российских МиГ-31

Fox: Рютте повысил голос в споре с премьером Эстонии о реакции на МиГ-31 России

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте повысил голос в споре с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом о том, как следует реагировать на полет российских МиГ-31. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех европейских чиновников.

Конфликт возник после того, как Эстония применила ст. 4 Устава НАТО, которая подразумевает, что страна-член блока может обратиться за консультациями к союзникам, если считает, что возникла угроза ее безопасности.

Как сообщили Fox News источники, Рютте утверждал, что многократное применение положений договора может ослабить его силу. Один из собеседников рассказал каналу, что генсек повысил голос на Михала, предупредив, что НАТО следует быть осторожнее с частотой подачи подобных сигналов.

Рютте настаивал, что если бы ст. 4 применялась каждый раз, когда союзники обвиняют Москву в нарушении границ авиацией или кибератаках, она быстро утратила бы свое значение.

