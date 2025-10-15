 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Глава НАТО пошутил, что Путин следит за его заявлениями

Марк Рютте отказался отвечать на вопрос из-за того, что его «слушает Путин»
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрыть подробности тесного сотрудничества альянса с Молдавией, ссылаясь на то, что его выступления слушают в Кремле.

«Я знаю, что Владимир Путин слушает то, что я говорю, и я не хочу его слишком осведомлять», — сказал Рютте с улыбкой на лице.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад пытается превратить Молдавию в «тыловую базу» для снабжения Украины, а Кишинев наращивает сотрудничество с НАТО вопреки своему нейтральному статусу.

В МИДе оценили будущие отношения с Молдавией после выборов в парламент
Политика
Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images

Дипломат также расценил утвержденную правительством Молдавии военную стратегию на 2025–2035 годы как шаг, направленный на сближение республики с Североатлантическим альянсом и усиление ее военного потенциала. В документе главной угрозой для национальной безопасности Кишинева названа Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Молдавия сейчас повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага. «Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — добавил он.

В военной стратегии Молдавии главной угрозой снова назвали Россию
Политика
Майя Санду

Молдавия не является членом НАТО. Но в январе 2022 года правительство страны утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО (IPAP). Согласно ему Молдавия будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности.

Персоны
Валерия Доброва
Молдавия Россия Марк Рютте НАТО Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
