Марк Рютте отказался отвечать на вопрос из-за того, что его «слушает Путин»

Глава НАТО пошутил, что Путин следит за его заявлениями

Марк Рютте (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Генсек НАТО Марк Рютте отказался раскрыть подробности тесного сотрудничества альянса с Молдавией, ссылаясь на то, что его выступления слушают в Кремле.

«Я знаю, что Владимир Путин слушает то, что я говорю, и я не хочу его слишком осведомлять», — сказал Рютте с улыбкой на лице.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад пытается превратить Молдавию в «тыловую базу» для снабжения Украины, а Кишинев наращивает сотрудничество с НАТО вопреки своему нейтральному статусу.

Дипломат также расценил утвержденную правительством Молдавии военную стратегию на 2025–2035 годы как шаг, направленный на сближение республики с Североатлантическим альянсом и усиление ее военного потенциала. В документе главной угрозой для национальной безопасности Кишинева названа Россия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что Молдавия сейчас повторяет ошибки «одного государства», пытаясь создать из России врага. «Ничего хорошего это не дало этому одному государству», — добавил он.

Молдавия не является членом НАТО. Но в январе 2022 года правительство страны утвердило индивидуальный план сотрудничества с НАТО (IPAP). Согласно ему Молдавия будет проводить политические консультации со странами НАТО на всех уровнях по вопросам внешней политики и безопасности.