Песков словами «ничего не знает» ответил на речь Рютте о военных России

Песков: Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Высказывания генсека НАТО Марка Рютте говорят о том, что он не владеет информацией о реальном положении дел в российской армии и навыках российских военных. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Рютте о некомпетентности российских летчиков и моряков, передает ТАСС.

«Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — сказал Песков журналистам.

Рютте на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не переоценивать возможности России и выразил сомнения в компетентности ее военнослужащих.

«Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не преуспели в управлении истребителями, а капитаны не знают, как бросать якоря», — заявил генсек.

Рютте пообещал непрерывный поток американского оружия на Украину
Политика
Марк Рютте

Накануне Рютте анонсировал новые решения стран альянса о помощи Украине. «Мы уже имеем обязательства на €2 млрд, ожидаю <...> новые объявления, включая все, что касается ПВО», — отметил он.

Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт.

Персоны
Полина Минаева
Дмитрий Песков Марк Рютте НАТО ВС РФ
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
