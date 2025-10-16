Песков: Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках

Песков словами «ничего не знает» ответил на речь Рютте о военных России

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Высказывания генсека НАТО Марка Рютте говорят о том, что он не владеет информацией о реальном положении дел в российской армии и навыках российских военных. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Рютте о некомпетентности российских летчиков и моряков, передает ТАСС.

«Это говорит, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Если бы он знал, он так бы не говорил», — сказал Песков журналистам.

Рютте на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе призвал не переоценивать возможности России и выразил сомнения в компетентности ее военнослужащих.

«Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не преуспели в управлении истребителями, а капитаны не знают, как бросать якоря», — заявил генсек.

Накануне Рютте анонсировал новые решения стран альянса о помощи Украине. «Мы уже имеем обязательства на €2 млрд, ожидаю <...> новые объявления, включая все, что касается ПВО», — отметил он.

Россия неоднократно заявляла, что осуждает военную помощь Украине, так как новые поставки лишь затягивают военный конфликт.