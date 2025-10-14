 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Захарова отреагировала на шутку Рютте про автомобиль Lada и холодильник

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не понял смысл анекдота про автомобиль Lada и холодильник, который он рассказал на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне, заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова.

Ранее, говоря о закупках европейскими странами американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, генсек НАТО заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя]: утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

Захарова назвала варварством риск депортации более 800 россиян из Латвии
Политика
Фото:SCELERATOR / Shutterstock

По словам генсека, анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot». Рютте указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, и выразил надежду, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.

На саммите в июне представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году. Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону составляет 2% от ВВП.

Мария Захарова Марк Рютте НАТО анекдот
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
