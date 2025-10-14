Захарова отреагировала на шутку Рютте про автомобиль Lada и холодильник

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не понял смысл анекдота про автомобиль Lada и холодильник, который он рассказал на сессии Парламентской ассамблеи альянса в Любляне, заявила представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале.

«Фантастический, конечно. Сам не понял, про что анекдот, но рассказал. А шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК. Как скажете, Марк, как скажете», — написала Захарова.

Ранее, говоря о закупках европейскими странами американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot, генсек НАТО заявил, что иногда «вспоминает старую русскую шутку про Lada и холодильник». «Продавец Lada говорит, что автомобиль доставят через десять лет. Реакция [покупателя]: утром или днем? Какая разница? Ну, днем привезут холодильник», — пошутил Рютте.

По словам генсека, анекдот «актуален в контексте закупок F-35 или Patriot». Рютте указал на высокий спрос на продукцию оборонных компаний, как европейских, так и американских, и выразил надежду, что те перестанут требовать долгосрочных контрактов.

На саммите в июне представители стран НАТО согласовали заявление, в котором договорились достичь цели в направлении 5% от ВВП на военные расходы к 2035 году. Нынешний целевой показатель расходов стран альянса на оборону составляет 2% от ВВП.