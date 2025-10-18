 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Власти Башкирии сообщили, что двое остаются под завалами после взрыва

Премьер Башкирии: двое остаются под завалами после взрыва на заводе «Авангард»

Два человека находятся под завалами после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Заканчивается работа по извлечению из-под завалов пострадавших. <…> Под завалами остались два человека, по которым идет работа», — сказал он. На вопрос, есть ли погибшие, Назаров ответил: «Есть предположения, что может так быть».

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщил, что при взрыве пострадали восемь человек, из-под завалов извлекли троих. Назаров уточнил агентству, что четверо пострадавших остаются в больнице. Она «переведена на особый режим работы», написал чиновник в телеграм-канале.

СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке
Общество
Фото:СУ СК России по Башкортостану

«Ситуацию держим на контроле. На месте происшествия находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, ведется разбор завалов силами спасателей», — заявил он. Угрозы для жителей и сотрудников предприятия нет, заверил Назаров.

Вечером 17 октября в одном из цехов оборонного завода «Авангард» произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Башкирия Стерлитамак взрыв заводы
Материалы по теме
Особый режим ввели в больнице Стерлитамака после взрыва на заводе
Общество
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв
Общество
Власти Теннесси сообщили о 16 погибших после взрыва на заводе
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Зеленский согласился со словами Трампа о необходимости остановиться Политика, 02:41
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Израиль получил от ХАМАС еще одно тело погибшего заложника Политика, 02:20
Трамп назвал встречу с Зеленским «интересной и душевной» Политика, 02:07
Солнце за несколько часов сожгло две кометы Технологии и медиа, 01:59
Мерц заявил о надежде на фоне встречи Трампа и Путина в Будапеште Политика, 01:57
Власти Башкирии сообщили, что двое остаются под завалами после взрыва Общество, 01:27
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
В аэропорту Сочи приостановили полеты на фоне угрозы атаки дронов Политика, 01:26
Трамп отправился в Мар-а-Лаго после встречи с Зеленским Политика, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Над семью регионами России за два часа уничтожили 29 беспилотников Политика, 00:20
О чем в Белом доме договорились и не договорились Трамп и Зеленский Политика, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Трамп потребовал от Зеленского заключить сделку с Россией Политика, 00:04