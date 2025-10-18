Власти Башкирии сообщили, что двое остаются под завалами после взрыва

Премьер Башкирии: двое остаются под завалами после взрыва на заводе «Авангард»

Два человека находятся под завалами после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Заканчивается работа по извлечению из-под завалов пострадавших. <…> Под завалами остались два человека, по которым идет работа», — сказал он. На вопрос, есть ли погибшие, Назаров ответил: «Есть предположения, что может так быть».

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее сообщил, что при взрыве пострадали восемь человек, из-под завалов извлекли троих. Назаров уточнил агентству, что четверо пострадавших остаются в больнице. Она «переведена на особый режим работы», написал чиновник в телеграм-канале.

«Ситуацию держим на контроле. На месте происшествия находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, ведется разбор завалов силами спасателей», — заявил он. Угрозы для жителей и сотрудников предприятия нет, заверил Назаров.

Вечером 17 октября в одном из цехов оборонного завода «Авангард» произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).