Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке
Фото: СУ СК России по Башкортостану
Фото: СУ СК России по Башкортостану

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, в результате которого пострадали как минимум восемь человек, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту происшествия на одном из промышленных предприятий города Стерлитамака по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в сообщении.

Точное количество пострадавших в результате взрыва и его причина устанавливаются.

Мэр Стерлитамака заявил об отсутствии угрозы для жителей после взрыва
Общество
Фото:Tsuguliev / Shutterstock

Вечером в пятницу, 17 октября, в одном из цехов оборонного завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, вспышку от которого было видно из нескольких районов города.

По словам главы региона Радия Хабирова, в результате взрыва пострадали восемь человек, одна из пострадавших находится в реанимации в тяжелом состоянии.

После инцидента горбольницу Стерлитамака перевели на особый режим работы. Как заявил мэр города Эмиль Шаймарданов, угроза для местных жителей отсутствует.

ФКП «Авангард» — производитель оружия и боеприпасов по гособоронзаказу.

Также на предприятии выпускают химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, промышленную тару и изделия из древесины, утилизируют вооружение и военную технику, проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.

