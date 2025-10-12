Власти Теннесси сообщили о 16 погибших после взрыва на заводе

В результате взрыва на заводе Accurate Energetic Systems по производству взрывчатых веществ в штате Теннесси предположительно погибли 16 человек, сообщает NBC News со ссылкой на заявления местных властей.

Изначально власти сообщали о 18 людях, пропавших без вести после взрыва, но позже выяснилось, что двое из них не находились на заводе в момент взрыва. Их ошибочно включили в список пропавших из-за того, что обнаружили на месте происшествия их автомобили и личные вещи, отметил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Спасатели продолжают извлекать и идентифицировать останки и ликвидировать последствия взрыва. Имена предполагаемых погибших не разглашаются. Правоохранительные органы продолжают устанавливать причину взрыва.

Взрыв на заводе Accurate Energetic Systems прогремел утром 10 октября. Спутниковые снимки с места происшествия показали, что от здания остались лишь разбросанные обломки. Как заявил шериф, после взрыва спасатели не обнаружили ни одного выжившего.

Количество погибших людей станет известно после окончания идентификации найденных останков.

Компания Accurate Energetic Systems производит взрывчатые вещества и энергетическое оборудование для военной, аэрокосмической, горнодобывающей промышленности и сноса зданий.