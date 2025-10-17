Восемь человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

Хабиров: восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Фото: kb1-sterlitamak.ru

При взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке пострадали восемь человек, из-под завалов спасли трех человек, сообщает глава Башкирии Радий Хабиров в телеграм-канале.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил, что пострадавших начали перевозить в городскую больницу № 1 города Стерлитамак. На месте дежурят пять бригад скорой помощи.

«Одна пациентка в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других состояние средней тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Хабиров.

Рахматуллин добавил, что к месту происшествия из Уфы выехала оперативная группа минздрава республики, а также бригады санитарной авиации, врачи-комбустиологи и психотерапевты.

Причины взрыва в одном из цехов завода устанавливаются. Хабиров сообщал, что здание цеха завода получило серьезные повреждения.

ФКП «Авангард» — производитель оружия и боеприпасов по гособоронзаказу. Кроме того, на «Авангарде» выпускают химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, промышленную тару и изделия из древесины, утилизируют вооружение и военную технику, проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.