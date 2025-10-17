На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв

Завод «Авангард» расположен в Башкирии, он занимается выпуском боеприпасов и химической продукции. Есть пострадавшие, здание цеха получило серьезные повреждения

В одном из цехов завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, сообщает мэрия города.

«В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Ситуация находится на контроле. Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации», — добавили в администрации Стерлитамака.

Есть пострадавшие, «им оказывается необходимая помощь», написал глава Башкирии Радий Хабиров. «Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения», — добавил он.

Одного человека достали из-под завалов, сообщил минздрав Башкирии, передает ТАСС. Горбольницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.

Пострадали не менее пяти человек, пишет «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала Shot, несколько сотрудников завода считаются без вести пропавшими, они не явились на место эвакуации.

РБК обратился за комментарием в «Авангард», пресс-службы администрации Стерлитамака, региональных МЧС, минздрава и СК.

ФКП «Авангард» — производитель оружия и боеприпасов по гособоронзаказу. Кроме того, на «Авангарде» выпускают химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, промышленную тару и изделия из древесины, утилизируют вооружение и военную технику, проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.

В августе взрыв прогремел на продуктопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Утром рабочие проводили сварку на трубе, в которой обнаружили утечку, при этом в трубопроводе оставалась горючая газовая смесь. Произошел взрыв, трое сотрудников и 12-летний ребенок поблизости получили травмы.