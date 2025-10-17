На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв
В одном из цехов завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, сообщает мэрия города.
«В настоящее время на месте работают все службы и ведомства. Данные о погибших и пострадавших уточняются. Ситуация находится на контроле. Не поддавайтесь панике и доверяйте только официальным источникам информации», — добавили в администрации Стерлитамака.
Есть пострадавшие, «им оказывается необходимая помощь», написал глава Башкирии Радий Хабиров. «Причины произошедшего устанавливаются. Здание цеха получило серьезные повреждения», — добавил он.
Одного человека достали из-под завалов, сообщил минздрав Башкирии, передает ТАСС. Горбольницу Стерлитамака перевели на особый режим работы.
Пострадали не менее пяти человек, пишет «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала Shot, несколько сотрудников завода считаются без вести пропавшими, они не явились на место эвакуации.
РБК обратился за комментарием в «Авангард», пресс-службы администрации Стерлитамака, региональных МЧС, минздрава и СК.
ФКП «Авангард» — производитель оружия и боеприпасов по гособоронзаказу.
Кроме того, на «Авангарде» выпускают химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, промышленную тару и изделия из древесины, утилизируют вооружение и военную технику, проводят научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы.
В августе взрыв прогремел на продуктопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Утром рабочие проводили сварку на трубе, в которой обнаружили утечку, при этом в трубопроводе оставалась горючая газовая смесь. Произошел взрыв, трое сотрудников и 12-летний ребенок поблизости получили травмы.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?