Особый режим ввели в больнице Стерлитамака после взрыва на заводе

Горбольницу Стерлитамака перевели на особый режим работы после взрыва на заводе

Фото: gkb1sterlitamak / Telegram

Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы после взрыва на предприятии «Авангард». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Башкирии.

«Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы», — сообщили в министерстве.

Вечером 17 октября в одном из цехов оборонного предприятия «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв. Вспышку было видно из нескольких районов города.

Губернатор Башкирии Радий Хабиров подтвердил данные о взрыве. По его словам, пострадали восемь человек. Трое из них госпитализированы в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других состояние средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь, добавил он.

В 2024-м на заводе «Авангард» произошел взрыв, погибли три человека. ЧП произошло в цеху, в котором сотрудники подрядной организации «Рустех» демонтировали старый трубопровод при помощи безогневой резки. Погибла вся бригада рабочих. В управлении Следственного комитета по Башкирии уточнили, что на заводе воспламенилась газовоздушная смесь. Работники получили термические ожоги, от которых скончались на месте происшествия.

Завод «Авангард» работает в Стерлитамаке с 1943 года. Это единственное предприятие в республике, которое занимается расснаряжением боеприпасов и производством промышленных взрывчатых веществ. В 2022 году владельцем предприятия стал «Ростех».