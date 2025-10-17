Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии

Трамп: трехсторонней встречи в Будапеште не будет

Зеленский не примет участие во встрече Путина и Трампа в Венгрии. Вместе с тем американский лидер хотел бы принять участие в трехстороннем саммите: «Президент, президент и президент. Три президента, я — президент-посредник»

Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины в Будапеште не будет, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Это будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи», — ответил Трамп.

По его словам, Путин и Зеленский «не нравятся друг другу», однако боевые действия удастся прекратить и мир будет «таким же длительным, как на Ближнем Востоке». «Все, что нужно сделать [лидерам России и Украины], — немного поладить», — уверен президент США.

При этом Трамп уверен, что им с Путиным и Зеленским следует провести общий саммит. «Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Президент, президент и президент. Три президента, я — президент-посредник», — пояснил он.

Путин и Трамп договорились снова встретиться лично, об этом речь зашла во время телефонной беседы, состоявшейся накануне. Президент США предложил организовать саммит в Венгрии, российский лидер согласился. В Будапеште вслед за этим рассказали, что будут рады организовать встречу и гарантируют российскому президенту беспрепятственный въезд.

«Следующий саммит скоро», — написал затем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Путин в сентябре сказал, что Трамп просил его встретиться с Зеленским. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал он. Украинский президент отказался. Он готов к личной встрече в любой стране, кроме России и Белоруссии.