Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп ответил на вопрос о шансе на встречу Путина и Зеленского в Венгрии

Трамп: трехсторонней встречи в Будапеште не будет
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский не примет участие во встрече Путина и Трампа в Венгрии. Вместе с тем американский лидер хотел бы принять участие в трехстороннем саммите: «Президент, президент и президент. Три президента, я — президент-посредник»
Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года
Дональд Трамп принимает участие во встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне, США, 17 октября 2025 года (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Трехсторонней встречи лидеров России, США и Украины в Будапеште не будет, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Это будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи», — ответил Трамп.

По его словам, Путин и Зеленский «не нравятся друг другу», однако боевые действия удастся прекратить и мир будет «таким же длительным, как на Ближнем Востоке». «Все, что нужно сделать [лидерам России и Украины], — немного поладить», — уверен президент США.

При этом Трамп уверен, что им с Путиным и Зеленским следует провести общий саммит. «Мы должны собраться вместе. Это очень небольшая группа людей. Президент, президент и президент. Три президента, я — президент-посредник», — пояснил он.

Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине
Политика
Владимир Путин

Путин и Трамп договорились снова встретиться лично, об этом речь зашла во время телефонной беседы, состоявшейся накануне. Президент США предложил организовать саммит в Венгрии, российский лидер согласился. В Будапеште вслед за этим рассказали, что будут рады организовать встречу и гарантируют российскому президенту беспрепятственный въезд.

«Следующий саммит скоро», — написал затем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Путин в сентябре сказал, что Трамп просил его встретиться с Зеленским. «Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал он. Украинский президент отказался. Он готов к личной встрече в любой стране, кроме России и Белоруссии.

Михаил Добрунов, Екатерина Постникова
Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин США Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
