Reuters узнал о первой покупке Индией партии нефти из Южной Америки

Фото: Marianna Parraga / Reuters

Два индийских нефтеперерабатывающих завода впервые приобрели крупную партию нефти в южноамериканской Гайане, сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере торговли.

В общей сложности у американской компании Exxon Mobil было куплено 4 млн баррелей сырой нефти. Из них 2 млн марки Golden Arrowhead приобрела Indian Oil Corp. — крупнейший в стране по мощности нефтепереработчик. По словам источника, компания получит ее в конце декабря или в начале января.

Другой нефтеперерабатывающий завод компании Hindustan Petroleum Corp купил оставшуюся половину в 2 млн баррелей — это сырая нефть марок Liza и Unity Gold, которая должна быть поставлена в тот же период.

Индия — третья по величине страна в мире по импорту и потреблению нефти. Она импортирует 87% от общего объема потребляемой ею сырой нефти, который равен примерно 5,5 млн баррелей в сутки. Поставки нефти в Индию в целом были диверсифицированными: страна традиционно закупала две трети всей импортируемой сырой нефти у стран Ближнего Востока, таких как Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ. После того, как западные страны ввели санкции против Москвы, Индия стала активнее покупать нефть у России, продаваемую со скидкой, пишет Economic Times. По данным издания, с 2023-2024 годов Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию с долей порядка 40%, доминирование сохраняется и в настоящее время. Для самой России Индия — второй по величине покупатель сырой нефти после Китая.

США в конце августа ввели 50-процентные пошлины на индийские товары, обосновав это тем, что правительство Индии импортирует нефть из России» Нью-Дели, продолжая закупки, финансирует конфликт России и Украины, заявили в Белом доме. Соединенные Штаты призывали партнеров по G7 ввести повышенные пошлины против стран, закупающих российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп заявил 15 октября, что премьер Индии Нарендра Моди после разговора с ним пообещал отказаться от закупок российского сырья. Представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал в ответ сообщилжурналистам, что ему ничего не известно об этом разговоре. Ведомство добавило, что «в условиях нестабильной энергетической ситуации» считает приоритетом защиту интересов своих потребителей, а также обеспечение стабильных цен и надежных поставок нефти и газа.

Материал дополняется