Илон Маск оценил новость о будущем саммите Трампа и Путина
Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск прокомментировал последний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого политики договорились встретиться в Будапеште.
«Обнадеживающе», — написал Маск в соцсети X под скрином поста Трампа из True social об итогах беседы с Путиным. Президент США назвал ее в своем сообщении продуктивной и способной привести «к установлению мира».
Состоявшийся в четверг, 17 октября, разговор двух лидеров по телефону стал восьмым с начала года и одним из самых продолжительных — он длился около 2,5 часа. Центральной темой беседы стала ситуация вокруг российско-украинского конфликта.
Его итогом стала договоренность о подготовке нового двустороннего саммита в Будапеште в ближайшие две недели. Она начнется с телефонных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
