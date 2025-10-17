Илон Маск оценил новость о будущем саммите Трампа и Путина

Илон Маск (Фото: Daniel Cole / Reuters)

Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск прокомментировал последний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, во время которого политики договорились встретиться в Будапеште.

«Обнадеживающе», — написал Маск в соцсети X под скрином поста Трампа из True social об итогах беседы с Путиным. Президент США назвал ее в своем сообщении продуктивной и способной привести «к установлению мира».

Состоявшийся в четверг, 17 октября, разговор двух лидеров по телефону стал восьмым с начала года и одним из самых продолжительных — он длился около 2,5 часа. Центральной темой беседы стала ситуация вокруг российско-украинского конфликта.

Его итогом стала договоренность о подготовке нового двустороннего саммита в Будапеште в ближайшие две недели. Она начнется с телефонных переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.