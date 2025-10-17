 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет «полным ходом»

Орбан: подготовка к встрече Путина и Трампа в Будапеште «идет полным ходом»
Сюжет
Переговоры России и США

В Будапеште начали подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

«Только что созвонился с Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом», — написал он и заявил, что Венгрия готова принять президентов.

Во время телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося 16 октября, главы государств согласовали, что следующая их встреча пройдет в Будапеште. Американский лидер заявил, что саммит должен состояться в течение двух недель.

Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками»
Политика
Владимир Путин

Весной этого года Венгрия вышла из Международного уголовного суда (МУС). Таким образом, власти страны не обязаны исполнять его решения, в частности выданный в марте 2023-го ордер на арест российского президента.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил РБК, что Венгрия — единственная приемлемая переговорная площадка в Европе. «Нейтральных стран в прежнем понимании там не осталось. Только Венгрия пытается претендовать на то, чтобы оставаться над схваткой. При этом, конечно, возникает некоторая коллизия, связанная с тем, что это все-таки страна — член ЕС и НАТО, и формально она должна выполнять, например, ордер МУС. Но, наверное, в случае, если Трамп и Путин договорятся, Венгрия как-то обеспечит, что этой проблемы во время встречи не будет», — считает эксперт.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Виктор Орбан Будапешт Венгрия Владимир Путин Дональд Трамп США Россия
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине
Политика
Трамп раскрыл, как скоро планирует встретиться с Путиным
Политика
Кремль рассказал, кто предложил провести саммит Путина и Трампа в Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Аэропорт Саратова открыли для полетов Политика, 03:30
На Украине допустили ограничение показа мультфильма «Маша и Медведь» Политика, 03:25
Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением в случае продолжения казней в Газе Политика, 03:21
Десять российских аэропортов приостановили полеты Политика, 02:57
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет «полным ходом» Политика, 02:30
Ушаков рассказал о реакции Путина на инициативу Мелании Трамп Политика, 02:05
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли Общество, 02:01
В США в десятый раз провалили голосование о финансировании правительства Политика, 01:47
Дмитриев предложил построить туннель на Аляску имени Путина и Трампа Политика, 01:24
Reuters сообщил, что Индия вполовину сократила импорт российской нефти Политика, 01:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Пять российских аэропортов ввели ограничения на полеты Общество, 00:40
Трамп рассказал о реакции Путина на идею о передаче Tomahawk Украине Политика, 00:37