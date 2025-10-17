Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет «полным ходом»

В Будапеште начали подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.

«Только что созвонился с Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России идет полным ходом», — написал он и заявил, что Венгрия готова принять президентов.

Во время телефонного разговора Путина и Трампа, состоявшегося 16 октября, главы государств согласовали, что следующая их встреча пройдет в Будапеште. Американский лидер заявил, что саммит должен состояться в течение двух недель.

Весной этого года Венгрия вышла из Международного уголовного суда (МУС). Таким образом, власти страны не обязаны исполнять его решения, в частности выданный в марте 2023-го ордер на арест российского президента.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил РБК, что Венгрия — единственная приемлемая переговорная площадка в Европе. «Нейтральных стран в прежнем понимании там не осталось. Только Венгрия пытается претендовать на то, чтобы оставаться над схваткой. При этом, конечно, возникает некоторая коллизия, связанная с тем, что это все-таки страна — член ЕС и НАТО, и формально она должна выполнять, например, ордер МУС. Но, наверное, в случае, если Трамп и Путин договорятся, Венгрия как-то обеспечит, что этой проблемы во время встречи не будет», — считает эксперт.