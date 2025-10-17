Ушаков: Путин провел совещание с членами Совбеза после разговора с Трампом

Путин собрал Совбез после разговора с Трампом

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент Владимир Путин собрал постоянных членов Совета безопасности России сразу после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся вечером 16 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава государства подробно проинформировал членов Совбеза о содержании двухчасовой беседы, передает ТАСС.

Телефонный разговор стал восьмым с начала года и одним из самых продолжительных — он длился около двух с половиной часов. Центральной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского конфликта.

Путин подтвердил приверженность России дипломатическому урегулированию и выразил серьезную озабоченность возможными поставками США крылатых ракет «Томагавк» Украине. Российский президент четко обозначил, что такие шаги нанесут существенный ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Итогом разговора стала договоренность о подготовке новой встречи глав государств в Будапеште. Трамп подтвердил, что саммит может состояться в ближайшие две недели. Подготовка к встрече начнется в ближайшие дни с телефонных переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио.

В ходе беседы лидеры также обсудили текущее состояние двусторонних отношений и ситуацию в секторе Газа. Помощник президента охарактеризовал прошедшие переговоры как содержательные, откровенные и доверительные. Президенты договорились продолжать поддерживать контакт на различных уровнях для реализации достигнутых договоренностей.