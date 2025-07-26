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Военная операция на Украине ,  
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Военкор Филатов вышел на связь после атаки дрона в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Филатов заявил, что «увернулся» от FPV-дрона. После появления видео атаки он не выходил на связь около суток, в Telegram появились сообщения, что военкор пропал без вести или погиб под Покровском
Андрей Филатов
Андрей Филатов (Фото: filatovcorr / Telegram)

Военный корреспондент RT Андрей Филатов вышел на связь после видео, как он на мотоцикле попадает под атаку FPV-дрона 25 июля. Журналист около суток не выпускал публикаций, в телеграм-каналах, в частности, украинских, появилась информация о том, что он пропал без вести или погиб под Покровском (Красноармейск).

Филатов рассказал, что решил проверить пост «глушения» украинских беспилотников, поскольку после смены позиции там возникли проблемы — «дорога попала в радиотень».

По словам журналиста, он оказался за пределами действия системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), установленной на «буханке», когда обогнал машину на мотоцикле. «Увернулся, в общем. Работаем дальше. Посты нарастим и сместим», — написал Филатов.

На опубликованных им кадрах виден взрыв в нескольких метрах перед мотоциклом, после чего Филатов подтверждает, что он цел. Что касается паузы в публикациях, корреспондент объяснил это проблемами со связью, а также решением «потроллить противника».

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Филатов уже попадал под атаки украинской стороны в зоне боевых действий. Летом 2022 года он был ранен в районе Авдеевки. Сам журналист рассказывал, что его зацепило осколком, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой Народной милиции ДНР.

СК России после это решил провести расследование и установить всех причастных к атаке, которая привела к ранению Филатова.

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