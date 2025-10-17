 Перейти к основному контенту
Дмитрий Киселев прокомментировал гибель военкора Ивана Зуева

Киселев заявил, что военкор Зуев «пал смертью храбрых»
Дмитрий Киселев&nbsp;и Иван Зуев (слева направо)&nbsp;
Дмитрий Киселев и Иван Зуев (слева направо)  (Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости)

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев прокомментировал смерть военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева, который погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника.

«Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ. Он был мужественным и талантливым, смелым журналистом, сделал очень много, чтобы рассказывать правду о происходящих событиях в зоне военного конфликта», — сказал Киселев в беседе с «РИА Новости».

В Запорожской области погиб военкор «РИА Новости» Иван Зуев
Общество
Иван Зуев

Вместе с Зуевым в регионе работал корреспондент Юрий Войткевич, он получил тяжелое ранение. Оба имели многолетний стаж работы в агентстве и были отмечены государственными наградами: Зуев весной 2025 года получил благодарность президента, а летом 2024-го — премию за освещение работы Следственного комитета в зоне военной операции; Войткевич был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования семье погибшего журналиста и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему.

