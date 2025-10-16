Россия и США проведут встречу советников высокого уровня

Трамп и Путин договорились во время звонка о встрече высокопоставленных советников на следующей неделе, а потом — о личной встрече в Будапеште. Ранее, сообщая о звонке, Трамп заявлял, что покончит с конфликтом на Украине

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США и Россия проведут встречу высокопоставленных советников на следующей неделе, сообщил американский президент Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social по итогам телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«В заключение разговора мы договорились о встрече наших высокопоставленных советников на следующей неделе», — написал в посте Трамп.

Он уточнил, что первые встречи проведет государственный секретарь Марко Рубио, а также ряд других лиц, которые пока не определены. Решение по месту встречи также пока не принято.

Позже Трамп и Путин встретятся в Будапеште и обсудят урегулирование на Украине, рассказал американский президент.

Трамп назвал разговор с Путиным продуктивным.

Последняя личная встреча Трампа и Путина прошла на Аляске в августе. Политики не сообщили о каких-либо конкретных договоренностях, но назвали разговор полезным и продуктивным. Трамп тогда заявил о «хорошем очень шансе» достичь мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В том же месяце политики также провели телефонный разговор.

Однако позже Трамп несколько раз заявлял о разочаровании в Путине из-за того, что конфликт на Украине еще не урегулирован. 8 сентября Трамп сообщил, что в скором времени собирается поговорить с Путиным, отметив, что недоволен продолжением боевых действий на Украине. «Мы собираемся покончить с этим», — сказал Трамп.

Беседа Путина и Трампа 16 октября прошла накануне встречи американского президента с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоится 17 октября. Сообщая об окончании разговора с российским президентом, Трамп отметил, что обсудит завтра (17 октября) с Зеленским прошедшие переговоры с Путиным, а также «многое другое».