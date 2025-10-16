Орбан фразой «мы готовы!» оценил будущую встречу Путина и Трампа
Венгрия готова принять встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в X венгерский премьер Виктор Орбан.
«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей со всего мира. Мы готовы!» — написал он.
О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Российская сторона пока эти слова не комментировала. До личного разговора президентов встретятся старшие советники, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Пока место для их встречи не выбрано.
Путин и Трамп встретятся в скором времени, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент России был в Венгрии в 2019 году. Там он провел переговоры с Орбаном и встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, а также посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.
Этим летом Орбан пообещал принять Путина в Будапеште «со всеми подобающими почестями», если тот решит приехать снова. Тогда же венгерский премьер выразил мнение, что Москва понимает «только язык силы». По словам Орбана, Европе следует «усилить свои позиции в долгосрочной перспективе и достичь стратегического соглашения с Россией».
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?