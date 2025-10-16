 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Орбан фразой «мы готовы!» оценил будущую встречу Путина и Трампа

Виктор Орбан: Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа в Будапеште
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
По мнению Орбана, встреча президентов является прекрасной новостью «для всех миролюбивых людей». Дмитриев уточнил, что саммит пройдет скоро
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Венгрия готова принять встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в X венгерский премьер Виктор Орбан.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей со всего мира. Мы готовы!» — написал он.

О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Российская сторона пока эти слова не комментировала. До личного разговора президентов встретятся старшие советники, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Пока место для их встречи не выбрано.

Российский рынок акций взлетел на 6% после разговора Путина и Трампа
Инвестиции
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Путин и Трамп встретятся в скором времени, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент России был в Венгрии в 2019 году. Там он провел переговоры с Орбаном и встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, а также посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.

Этим летом Орбан пообещал принять Путина в Будапеште «со всеми подобающими почестями», если тот решит приехать снова. Тогда же венгерский премьер выразил мнение, что Москва понимает «только язык силы». По словам Орбана, Европе следует «усилить свои позиции в долгосрочной перспективе и достичь стратегического соглашения с Россией».

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Орбан Венгрия Будапешт Дональд Трамп Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
