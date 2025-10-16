Орбан фразой «мы готовы!» оценил будущую встречу Путина и Трампа

Виктор Орбан: Венгрия готова принять встречу Путина и Трампа в Будапеште

По мнению Орбана, встреча президентов является прекрасной новостью «для всех миролюбивых людей». Дмитриев уточнил, что саммит пройдет скоро

Виктор Орбан (Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters)

Венгрия готова принять встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил в X венгерский премьер Виктор Орбан.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей со всего мира. Мы готовы!» — написал он.

О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Российская сторона пока эти слова не комментировала. До личного разговора президентов встретятся старшие советники, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Пока место для их встречи не выбрано.

Путин и Трамп встретятся в скором времени, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент России был в Венгрии в 2019 году. Там он провел переговоры с Орбаном и встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, а также посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.

Этим летом Орбан пообещал принять Путина в Будапеште «со всеми подобающими почестями», если тот решит приехать снова. Тогда же венгерский премьер выразил мнение, что Москва понимает «только язык силы». По словам Орбана, Европе следует «усилить свои позиции в долгосрочной перспективе и достичь стратегического соглашения с Россией».