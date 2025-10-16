Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана
Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Али Хаменеи. Об этом Лариджани сообщил в телеграм-канале.
Кроме того, Лариджани обсудил с Путиным двусторонние отношения, экономическое, региональное и международное сотрудничество.
Ранее Лариджани встречался в России с Путиным в июле. Иранский политик тогда назвал «оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Россия вновь выступила за стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?