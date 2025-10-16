 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана

Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание верховного лидера Али Хаменеи
Али Лариджани и Владимир Путин
Али Лариджани и Владимир Путин (Фото: alilarijani_ir / Telegram)

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Али Хаменеи. Об этом Лариджани сообщил в телеграм-канале.

Кроме того, Лариджани обсудил с Путиным двусторонние отношения, экономическое, региональное и международное сотрудничество.

Путин заявил о сохранении Россией ведущей роли на рынке нефти
Политика
Фото:Александр Лыскин / Global Look Press

Ранее Лариджани встречался в России с Путиным в июле. Иранский политик тогда назвал «оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Россия вновь выступила за стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Али Лариджани Владимир Путин Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 18:51
Путин и Трамп начали разговор. Как Россия и США восстанавливают диалог Политика, 19:59
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана Политика, 19:54
Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая Политика, 19:54
Как меняется рынок майнинга в России Отрасли, 19:52
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 19:42
Стоимость золота впервые в истории превысила $4300 за унцию Инвестиции, 19:41
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Первая ракетка России вылетел с турнира, который выиграл год назад Спорт, 19:40
Международные резервы России достигли рекордных $729,5 млрд Финансы, 19:39
«Фундаментальные изменения»: власти и бизнес обсудили будущее энергетики Бизнес, 19:38
Борис Джонсон заявил, что обращался к ИИ при написании книг ради похвалы Политика, 19:31
Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году Общество, 19:27
Взаимная уязвимость: может ли Индия отказаться от российской нефтиПодписка на РБК, 19:27
«УП» сообщила о рисках длительных отключений света на Украине зимой Экономика, 19:26