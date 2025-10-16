Советник передал Путину послание верховного лидера Ирана

Али Лариджани и Владимир Путин (Фото: alilarijani_ir / Telegram)

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Али Хаменеи. Об этом Лариджани сообщил в телеграм-канале.

Кроме того, Лариджани обсудил с Путиным двусторонние отношения, экономическое, региональное и международное сотрудничество.

Ранее Лариджани встречался в России с Путиным в июле. Иранский политик тогда назвал «оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Россия вновь выступила за стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с ядерной программой Ирана.

