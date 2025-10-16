Путин заявил о сохранении Россией ведущей роли на рынке нефти
Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире в условиях, когда против нее используют механизмы недобросовестной конкуренции, заявил президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве, передает корреспондент РБК.
Глава государства отметил, что западные технологии, используемые в сфере ТЭК, могут в любой момент оказаться недоступными для России и других стран. Он напомнил, что компании из стран Запада под давлением своих правительств отказались обслуживать ранее поставленное в Россию оборудование.
«Их действие связано напрямую с политической конъюнктурой, а иногда используется эта политическая конъюнктура для недобросовестной конкуренции», — уверен глава государства.
По оценке президента, доля России в мировой добыче составляет 10%. Москва вместе с партнерами по ОПЕК+ выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти и делает это «на основе взаимных интересов», добавил он.
