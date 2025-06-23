В Иране заявили о наивной точке зрения после ударов США по объектам

Было бы наивно полагать, что Иран заранее не вывез обогащенный уран с атакованных США объектов, заявили в Тегеране. В мае МАГАТЭ оценило его запасы в 408 кг

Акция протеста против атаки США на ядерные объекты на фоне ирано-израильского конфликта в Тегеране, Иран, 22 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Запасы имевшегося у Ирана обогащенного урана не пострадали после удара США по трем ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, они «нетронуты», сообщил Financial Times источник, близкий к властям страны.

Было бы «очень наивно хранить наш обогащенный уран на этих объектах», сказал собеседник. Тегеран настаивает, что его ядерная программа преследует мирные цели, добавил он. При этом по мере усиления напряженности с Израилем иранские чиновники намекали, что страна может внести изменения в ядерную доктрину, напоминает FT.

По данным МАГАТЭ, у Ирана по состоянию на 17 мая было 408,6 кг обогащенного на 60% урана, который достаточно быстро можно обогатить до уровня, пригодного для производства ядерного оружия (90% и выше). Это на 133,8 кг больше по сравнению с предыдущей оценкой в феврале.

Замглавы Иранского радио и телевидения Хасан Абедини сообщал, что власти еще до ударов США эвакуировали три ядерных центра и вывезли оттуда запасы. По словам Али Шамхани, советника верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, даже если объекты поражены, «игра не окончена». «Обогащенные материалы, знания и политическая воля останутся», — написал он в X.

Thе Washington Post писала, что за два дня до атаки, произошедшей в ночь на 22 июня, спутники зафиксировали на снимках «необычную активность грузовиков и транспортных средств» на объекте в Фордо, что может свидетельствовать о вывозе оттуда высокообогащенного урана.

При этом госсекретарь США Марко Рубио усомнился, что Ирану удалось перевезти большую часть запасов. «Они не могут ничего переместить прямо сейчас <...>. Я имею в виду, что в ту минуту, когда грузовик начинает куда-то ехать, израильтяне его видят, нацеливаются на него и уничтожают», — заявил он в интервью CBS.

«Мы не знаем, где находится материал. У нас нет никакой реальной уверенности, что мы сможем получить его в ближайшее время», — сказал FT Ричард Нефью, работавший в администрациях экс-президентов Барака Обамы и Джо Байдена. По его мнению, было бы «неразумно» считать, что США удалось остановить иранскую ядерную программу больше, чем на несколько месяцев. Пентагон заявил о ее разрушении, но в Израиле в этом усомнились, хотя и отметили серьезный урон.