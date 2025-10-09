Зеленский встретится с желающим пересмотреть помощь Киеву Бабишем

Зеленский анонсировал встречу с победившим на выборах в Чехии Бабишем

Андрей Бабиш (Фото: David W Cerny / Reuters)

Президент Украины Владимир Заленский заявил, что «в ближайшее время» встретится с Андреем Бабишем — лидером победившей на выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» (ANO).

«Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Бабиш — бывший премьер Чехии, миллиардер. 4 октября его партия ANO выиграла парламентские выборы, набрав около 34,7% голосов избирателей.

Накануне Бабиш заявил, что Чехия будет в первую очередь думать о благополучии своих граждан и не выделит Украине из своего бюджета «ни кроны». Прага будет помогать Киеву через Евросоюз — помощь Киеву предусмотрена в европейском бюджете. «Мы платим много денег в европейский бюджет, таким образом мы будем продолжать помогать», — указал он.

При этом Бабиш считает, что «Украина не готова к ЕС».

Комментируя инициированный Чехией механизм поставок Украине боеприпасов, Бабиш заявил, что, возможно, ее следует пересмотреть и передать под надзор НАТО. Президент республики Петр Павел считает, что полный отказ от программы будет противоречить национальным интересам Чехии.