Политика⁠,
0

Зеленский встретится с желающим пересмотреть помощь Киеву Бабишем

Зеленский анонсировал встречу с победившим на выборах в Чехии Бабишем
Андрей&nbsp;Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: David W Cerny / Reuters)

Президент Украины Владимир Заленский заявил, что «в ближайшее время» встретится с Андреем Бабишем — лидером победившей на выборах в Чехии партии «Акция недовольных граждан» (ANO).

«Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Бабиш — бывший премьер Чехии, миллиардер. 4 октября его партия ANO выиграла парламентские выборы, набрав около 34,7% голосов избирателей.

Накануне Бабиш заявил, что Чехия будет в первую очередь думать о благополучии своих граждан и не выделит Украине из своего бюджета «ни кроны». Прага будет помогать Киеву через Евросоюз — помощь Киеву предусмотрена в европейском бюджете. «Мы платим много денег в европейский бюджет, таким образом мы будем продолжать помогать», — указал он.

При этом Бабиш считает, что «Украина не готова к ЕС».

Комментируя инициированный Чехией механизм поставок Украине боеприпасов, Бабиш заявил, что, возможно, ее следует пересмотреть и передать под надзор НАТО. Президент республики Петр Павел считает, что полный отказ от программы будет противоречить национальным интересам Чехии.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Андрей Бабиш Владимир Зеленский Чехия помощь Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
