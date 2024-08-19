В Германии назвали сокращение помощи Украине «фатальным сигналом»

Минфин ФРГ попросил вдвое сократить военную поддержку Украины, чтобы сэкономить. Немецкая оппозиция и депутаты из правящей коалиции предупредили, что так Берлин «пожертвуют миром и свободой». Москва требует прекращения помощи ВСУ

Кристиан Линднер (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Депутаты бундестага из партий коалиционного правительства подвергли критике министра финансов Кристиана Линднера (СдПГ) за просьбу к депутатам ради экономии средств наложить вето на законопроект о помощи Украине на 2025 год, пишет Financial Times.

«Украинская армия впервые за несколько месяцев возобновила наступление. Сейчас страна нуждается в полной поддержке своего самого важного военного союзника в Европе — Германии», — сказал глава комитета по международным отношениям Михаэль Рот и назвал действия министра «фатальным сигналом».

По его мнению, обсуждение финансирования будущей военной помощи теперь выглядит как замаскированный уход Германии от ответственности, но республика не может «ставить безопасность в зависимость от бюджетных ограничений». С ним согласилась глава парламентской группы Германия — Украина Робин Вагенер, заявившая: «Создается впечатление, что речь идет о том, чтобы пожертвовать миром и свободой, но остаться без долгов».

Недовольство выразили и оппозиционные депутаты. Решение Линднера «де-факто означает, что Украину бросят одну», счел член парламентского комитета по иностранным делам полковник Родерих Кизеветтер (ХДС). Он подчеркнул, что такие действия не соответствуют статусу ведущего государства Европы, которым себя считает Германия, и также назвал это решение «фатальным сигналом».

О просьбе Линднера сообщила Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) со ссылкой на источники. На этот год запланировано потратить €8 млрд на военные цели Украины, а в следующем в два раза меньше — €4 млрд, узнали журналисты. В 2026-м, по их сведениям, направят уже €3 млрд, а в последующие два года только по полмиллиарда. «Конец празднества. Горшок опустел», — сказал источник FAZ. Причиной нехватки средств Линднер называет меры жесткой экономии со стороны аппарата канцлера и Министерства финансов.

Публикация FAZ спровоцировала небольшое падение стоимости акций крупнейшего немецкого оборонного концерна Rheinmetall, который с начала полномасштабного конфликта получил множество контрактов на производство техники как для Украины, так и для других европейских армий.

Власти России требуют прекратить военное сотрудничество западных стран с Украиной и предупреждают, что хода военных действий это изменить не сможет.