Минфин США насчитал $15 млрд расходов в день из-за шатдауна

Посетитель делает фото через забор, обнаружив, что Сад скульптур Национальной галереи искусств закрыт из-за продолжающегося правительственного шатдауна в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 13 октября 2025 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Бюджет США теряет до $15 млрд ежедневно из-за приостановки работы правительства, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент. По его словам, это ударило по сферам производства и инвестиций, передает Reuters.

«Единственное, что нас здесь замедляет, — это остановка работы правительства», — сказал Бессент.

14 октября сенат США в восьмой раз подряд отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования федерального правительства. Это означает, что приостановка работы правительства будет продолжаться третью неделю. Против проекта выступили 49 законодателей, 45 проголосовали «за». Для ее принятия требовалось 60 голосов.

Президент США Дональд Трамп считает, что голосование демократов против возобновления работы правительства можно сравнить с «камикадзе-атакой». Он заявил, что им после проигрыша выборов «почти нечего терять».

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт предупредил, что за длительным шатдауном последуют массовые увольнения госслужащих. По данным Politico, месячный шатдаун приведет к появлению 43 тыс. безработных. Этот ущерб не учитывает еще 1,9 млн федеральных служащих, которые либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без оплаты.

Шатдаун федерального правительства США начался 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям, включая здравоохранение.