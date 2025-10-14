Аэропорты США отказались показать пассажирам ролики о причинах шатдауна

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) столкнулось с отказом некоторых крупных аэропортов страны транслировать пассажирам видеообращение главы ведомства Кристи Ноэм, в котором она возложила на демократов вину за остановку работы федерального правительства (шатдаун). Как сообщает CNN, ролик должны были показать на контрольно-пропускных пунктах, где на экранах обычно демонстрируются видеоинструкции.

В списке отказавшихся — международный аэропорт им. Гарри Рида в Лас-Вегасе, международный аэропорт Портленда, международный аэропорт Сиэтла-Такомы, международный аэропорт Шарлотт Дуглас и три аэропорта в Нью-Йорке.

Их представители объяснили журналистам, что не стали пускать трансляцию видео с Ноэм из-за его политической окраски, которая не соответствует «нейтральному, информационному характеру социальной рекламы».

Вызвавший спор ролик начинается со слов министра о работе Администрации транспортной безопасности США (TSA), которая отвечает за безопасность пассажиров и грузов в стране.

«Главный приоритет TSA — обеспечить вам максимально приятное и эффективное пребывание в аэропорту, пока мы обеспечиваем вашу безопасность», — говорит Ноэм и затем дает оценку деятельности демократов в Конгрессе.

По словам чиновницы, они отказываются финансировать федеральное правительство, из-за чего «страдают многие наши операции, а большинство наших сотрудников TSA работают без оплаты».

Федеральное правительство США приостановило работу с 1 октября 2025 года из-за того, что конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. К этому привели разногласия демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих ушли в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб работают без зарплаты.

В Вашингтоне отметили, что шатдаун может привести к потерям в $15 млрд в неделю и к массовым увольнениям госслужащих.

По данным Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов (FAA), нехватка персонала в авиадиспетчерской службе на фоне шатдауна привела к задержке и отмене тысяч рейсов в аэропортах страны. Хуже всего ситуация сложилась в Хьюстоне, Нэшвилле, Далласе и Чикаго.