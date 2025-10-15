 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Сенат США в восьмой раз отклонил проекты о финансировании правительства

Сенат США в восьмой раз отклонил бюджет. Шатдаун продолжается третью неделю.
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Сенат США в восьмой раз подряд отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования федерального правительства, пишет The Hill. Это означает, что приостановка работы правительства будет продолжаться третью неделю.

Против проекта выступили 49 законодателей, 45 проголосовали «за». Для ее принятия требовалось 60 голосов.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун раскритиковал сообщение о том, что демократы готовы продлить приостановку работы парламента «еще несколько недель».

По его словам, «демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья».

Трамп поручил выплатить зарплаты военным США вопреки шатдауну
Политика
Дональд Трамп

Ранее в октябре президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету обеспечить выплату зарплат военнослужащим, несмотря на продолжающийся шатдаун, то есть временное прекращение работы правительства и всех госучреждений.

Он отметил, что без принятия дополнительных мер «военные не получили бы зарплату», в этом он винит лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера и приводит его слова о том, что во время шатдауна «с каждым днем становится лучше».

Частичный шатдаун федерального правительства США начался 1 октября из-за отсутствия согласия между республиканцами и демократами по ключевым расходным статьям, включая здравоохранение.

1 октября в стране начался новый финансовый год. Отсутствие согласованного бюджета вынудило большинство федеральных ведомств приостановить свою работу, а ряд чиновников оказался без зарплат. При этом критически важные службы — вооруженные силы, медицина и пограничники — продолжают функционировать. Экономисты предупреждают, что затяжной шатдаун может привести к потерям на $15 млрд еженедельно.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сенат США правительство шатдаун
