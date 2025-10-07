Трамп назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов

Трамп заявил, что в случае продолжения шатдауна придется сократить федеральных чиновников, которых не восстановят в будущем. Он также сравнил голосование демократов против возобновления работы правительства с «камикадзе-атакой»

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Голосование демократов против возобновления работы правительства можно сравнить с «камикадзе-атакой», заявил Дональд Трамп эурналистам после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Слова президента США передает CBS News.

«Хотите знать правду? Это похоже на камикадзе-атаку. Им, знаете ли, почти нечего терять. Они проиграли выборы, они проиграли президентские выборы с разгромным счетом», — сказал президент.

Президенту США задали вопрос, сколько федеральных рабочих мест будет сокращено навсегда. «Я смогу вам это сказать через четыре-пять дней, если так продолжится», — ответил республиканец и добавил, что «многие из этих рабочих мест никогда не будут восстановдены».Трамп также отметил, что у него есть список федеральныз программ, которые он хочет ликвидировать. «Мы объявим об этом довольно скоро», — пригрозил он.

Шатдаун вступил в силу 1 октября 2025 года, когда Конгресс не смог согласовать бюджет. В Белом доме предупредили, что шатдаун может привести к потерям в $15 млрд в неделю, а также к массовым увольнениям госслужащих.

В начале шатдауна пришлось использовать бюджетные резервы для выплат неработающим чиновникам: $1,2 млрд пошлоо на выплаты за первые дни простоя. По словам сенатора-республиканца от штата Айова Джони Эрнста, $400 млн ежедневно уходят на выплаты 750 тыс. федеральным служащим, которые приостановили работу.

Спустя неделю после начала шатдауна американские сенаторы в пятый раз не смогли принять законопроект о краткосрочном финансировании правительства. Ни одно из предложений не набрало необходимые 60 голосов.

Демократы предложили продлить финансирование работы федерального правительства до 31 октября. Их проект включает постоянное продление налоговых льгот, помогающих гражданам оплачивать страховые взносы по медицинским полисам, оформленным в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Срок действия этих субсидий истекает в конце текущего года. По итогам голосования документ получил поддержку 45 сенаторов, против высказались 50.

Республиканская инициатива также не прошла: «за» выступили 52 сенатора, включая нескольких представителей Демократической партии, а 42 высказались «против». Единственным республиканцем, не поддержавшим этот проект, стал сенатор от Кентукки Рэнд Пол. Согласно предложению республиканцев, правительство должно было получать финансирование до 21 ноября.

Переговоры между партиями еще продолжаются. Трамп в комментарии Fox News после последнего голосования в Сенате отметил, что в них есть прогресс. «Я рад работать с демократами над их провальной политикой в области здравоохранения или над чем-то еще, но сначала они должны позволить нашему правительству вновь открыться», — написал Трамп в Truth Social.