 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов

Трамп заявил, что в случае продолжения шатдауна придется сократить федеральных чиновников, которых не восстановят в будущем. Он также сравнил голосование демократов против возобновления работы правительства с «камикадзе-атакой»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Голосование демократов против возобновления работы правительства можно сравнить с «камикадзе-атакой», заявил Дональд Трамп эурналистам после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни. Слова президента США передает CBS News.

«Хотите знать правду? Это похоже на камикадзе-атаку. Им, знаете ли, почти нечего терять. Они проиграли выборы, они проиграли президентские выборы с разгромным счетом», — сказал президент. 

Президенту США задали вопрос, сколько федеральных рабочих мест будет сокращено навсегда. «Я смогу вам это сказать через четыре-пять дней, если так продолжится», — ответил республиканец и добавил, что «многие из этих рабочих мест никогда не будут восстановдены».Трамп также отметил, что у него есть список федеральныз программ, которые он хочет ликвидировать. «Мы объявим об этом довольно скоро», — пригрозил он.

Шатдаун вступил в силу 1 октября 2025 года, когда Конгресс не смог согласовать бюджет. В Белом доме предупредили, что шатдаун может привести к потерям в $15 млрд в неделю, а также к массовым увольнениям госслужащих.

В начале шатдауна пришлось использовать бюджетные резервы для выплат неработающим чиновникам: $1,2 млрд пошлоо на выплаты за первые дни простоя. По словам сенатора-республиканца от штата Айова Джони Эрнста, $400 млн ежедневно уходят на выплаты 750 тыс. федеральным служащим, которые приостановили работу.

Неработающие чиновники в США получили $1,2 млрд с начала шатдауна
Политика
Фото:Andrew Harnik / Getty Images

Спустя неделю после начала шатдауна американские сенаторы в пятый раз не смогли принять законопроект о краткосрочном финансировании правительства. Ни одно из предложений не набрало необходимые 60 голосов.

Демократы предложили продлить финансирование работы федерального правительства до 31 октября. Их проект включает постоянное продление налоговых льгот, помогающих гражданам оплачивать страховые взносы по медицинским полисам, оформленным в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Срок действия этих субсидий истекает в конце текущего года. По итогам голосования документ получил поддержку 45 сенаторов, против высказались 50.

Республиканская инициатива также не прошла: «за» выступили 52 сенатора, включая нескольких представителей Демократической партии, а 42 высказались «против». Единственным республиканцем, не поддержавшим этот проект, стал сенатор от Кентукки Рэнд Пол. Согласно предложению республиканцев, правительство должно было получать финансирование до 21 ноября.

Переговоры между партиями  еще продолжаются. Трамп в комментарии Fox News после последнего голосования в Сенате отметил, что в них есть прогресс. «Я рад работать с демократами над их провальной политикой в области здравоохранения или над чем-то еще, но сначала они должны позволить нашему правительству вновь открыться», — написал Трамп в Truth Social.

Сенаторы США вновь не смогли принять проект бюджета, продлив шатдаун
Политика
Фото:Kent Nishimura / Reuters

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Дональд Трамп США шатдаун демократы республиканцы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Сенаторы США вновь не смогли принять проект бюджета, продлив шатдаун
Политика
Главный экономический советник Трампа предупредил о последствиях шатдауна
Политика
Неработающие чиновники в США получили $1,2 млрд с начала шатдауна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Входивший в топ-50 России шеф-повар умер в 37 лет из-за тромба Общество, 22:25
Путин провел совещание с военными в Петербурге. Видео Политика, 22:20
Путин встретился с военными в Петропавловском соборе. Видео Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:02
Конора Макгрегора дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил Спорт, 21:52
Путин объяснил, зачем Киев наносит удары вглубь России Политика, 21:51
Глава Генштаба назвал задачи группировок российских войск Политика, 21:48
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Путин заявил, что считает правильными решения февраля 2022 года Политика, 21:45
Трамп назвал место и сроки встречи с Си Цзиньпином Политика, 21:39
Овечкин не вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ 2025 года Спорт, 21:32
Путин поблагодарил российских военных Политика, 21:27
В Чили мужчина получил по ошибке зарплату за 27 лет работы и уволился Общество, 21:21
Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС Общество, 21:21