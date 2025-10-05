Главный экономический советник Трампа предупредил о последствиях шатдауна

Если Трамп решит, что переговоры о прекращении шатдауна никуда не ведут, последуют массовые увольнения госслужащих, США также рискуют потерями $15 млрд в неделю для ВВП, предупредил Кевин Хассетт

Кевин Хассетт (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил в эфире CNN, что, если президент Дональд Трамп решит, что переговоры о прекращении шатдауна никуда не ведут, последуют массовые увольнения госслужащих.

«Я думаю, что, если президент решит, что переговоры абсолютно ни к чему не приведут, то начнутся увольнения», — сказал главный экономический советник Белого дома.

Однако, отметил Хассетт, все надеются, что с началом недели удастся убедить демократов в том, что «разумно» не допустить увольнений и избежать «потерь в $15 млрд в неделю, которые, по оценкам Совета экономических консультантов, нанесут ущерб ВВП в случае остановки экономики».

По его словам, Трамп и глава бюджетного управления Белого дома Рассел Воут «выстраивают планы и готовятся действовать, если придется, но надеются, что этого не произойдет».

Как сообщили CNN и NBC News со ссылкой на источники, Воут 1 октября, в первый день приостановки работы правительства, в ходе телефонной конференции с республиканцами в Палате представителей дал понять, что массовые увольнения начнутся в ближайшие «один-два» дня. Позже вице-президент Джей Ди Вэнс подтвердил, что они последуют в ближайшее время, если правительство не возобновит работу.

«Нам придется уволить часть людей, если шатдаун продолжится. Нам это не нравится. Мы не хотим этого делать», — заявил Вэнс. «Но мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу жизненно важных служб для американцев», — заверил он. Глава бюджетного управления не уточнил, кого именно из госслужащих коснутся увольнения и сколько человек.

Как пишет Politico со ссылкой на служебную записку, Совет экономических консультантов предупредил, что продолжительная приостановка работы правительства может привести к серьезным экономическим последствиям. Потери США могут составить $15 млрд каждую неделю, а месячный шатдаун приведет к появлению 43 тыс. безработных. Этот ущерб не учитывает еще 1,9 млн федеральных служащих, которые либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без оплаты, 80% из них проживают в районе Вашингтона, отмечает издание.